Trimble Navigation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trimble Navigation hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,46 USD. Im letzten Jahr hatte Trimble Navigation einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 901,2 Millionen USD gegenüber 875,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at