Trinseos Portfolio an EV-Batterielösungen zur Maximierung der Mobilität wird auf der Battery Show Europe vorgestellt

Trinseo ("Trinseo" oder "das Unternehmen") (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, gab heute sein Angebot an EV-Batterielösungen bekannt, die auf der The Battery Show Europe in Stuttgart, Deutschland, vom 18. bis 20. Juni 2024 in Halle 8, Stand D26 ausgestellt werden. In diesem Jahr werden zwei innovative Technologien vorgestellt, die sich auf die Verbesserung der Leistung der EV-Batterie selbst konzentrieren, sowie ein neuartiger Ansatz zum physischen Schutz des Batteriepacks.

Das vorgestellte thermoplastische Batteriegehäuse wird mit dem DLFT-Verfahren (Direct Long Fiber Thermoplastic) hergestellt. Dies gibt EV-OEMs die Möglichkeit, von teuren, schweren, starren Metallgehäusen auf hochleistungsfähige thermoplastische Abdeckungen umzusteigen, ohne Kompromisse bei der Leistung oder dem Schutz einzugehen. Außerdem ermöglicht es kürzere Zykluszeiten bei der Herstellung von Großserien, eine höhere Zähigkeit der Teile sowie strukturelle Flexibilität und größere Designfreiheit bei komplexen Teilegeometrien. Ein leichteres Gehäuse trägt dazu bei, die Energieeffizienz und die Reichweite von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Metallgehäusen zu erhöhen. Die Verwendung von Hochleistungsthermoplasten bietet im Vergleich zu Metallgehäusen eine größere Designflexibilität für eine innovative Funktionsintegration und bietet gleichzeitig die von der Industrie geforderte elektrische Isolierung, Wärmeisolierung und Feuerbeständigkeit.

"Für uns gelten die gleichen Prinzipien von Innovation, Wissenschaft, Technik und Design, die die äußere Ästhetik eines Elektrofahrzeugs bestimmen, auch für die inneren Komponenten", sagte Chief Technology Officer Han Hendriks. "Zusätzlich zu den Vorteilen der Gewichtsreduzierung ist unser thermoplastisches Gehäusematerial in Varianten erhältlich, die recyceltes Polycarbonat enthalten, das durch unsere hauseigene PC-Auflösungstechnologie hergestellt wird."

Ebenfalls zu sehen ist das VOLTABOND™ Anodenbindemittel von Trinseo auf wässriger Basis, das Graphit und Leitfähigkeitspulver zusammen und auf den Folienstromabnehmer einer Batterie bindet. VOLTABOND™- Binder bieten hohe Schälfestigkeit, niedriges DCIR und geringen Rückprall. Darüber hinaus verlängert seine einzigartige chemische Struktur die Lebensdauer der Batterie, da sie resistent gegen die Auflösung des Elektrolyten ist.

"Durch die Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit, der strukturellen Integrität, der Zyklisierbarkeit und der Energiedichte mit unseren VOLTABOND™- Latexbindern tragen wir dazu bei, dass Batterien länger halten, schneller aufgeladen werden, weiter reichen und mehr leisten", fügte Hendriks hinzu. "Mit weniger als einem Prozent des Batteriegewichts können wir eine Reihe von Leistungsmerkmalen, nach denen die Industrie sucht, stark beeinflussen."

