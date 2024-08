TripAdvisor-Aktie verliert deutlich - Quartalsumsatz enttäuscht

• TripAdvisor verbucht stabilen Umsatz im zweiten Quartal• Analysten hatten einen deutlich höheren Umsatz prognostiziert• Management gibt sich optimistisch

Wie das Online-Reisebewertungs- und -beratungsunternehmen verkündete, sind die Umsatzerlöse quasi stagniert. Die 497 Millionen US-Dollar entsprechen gerademal einem kleinen Plus von einem Prozent gegenüber den 494 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch das Nettoergebnis verbesserte sich nicht und verharrte unverändert bei 24 Millionen US-Dollar oder 17 Cent pro Aktie.

Damit blieb TripAdvisor deutlich hinter den Markterwartungen zurück. Laut "Yahoo Finance" hatten Analysten durchschnittlich mit einem Gewinn je Aktie von 57 Cent bei Umsätzen von 559,6 Millionen US-Dollar gerechnet.

Management verbreitet Zuversicht

Die Unternehmensführung vermochte trotzdem den Zahlen etwas Positives abzugewinnen: "Unsere konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal entsprachen unseren Erwartungen, was die kontinuierlichen Fortschritte bei unseren Segmentstrategien widerspiegelt", kommentierte CEO Matt Goldberg die Quartalszahlen und fuhr fort: "Dies war das erste Quartal, in dem jedes unserer drei Segmente zu unserer Rentabilität beigetragen hat. Unsere Teams liefern weiterhin Werte durch Produktinnovationen, Marketingeffizienz und die tägliche Umsetzung, von denen wir erwarten, dass sie ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Gewinn vorantreiben, während wir unsere dauerhafte Position in den Bereichen Reisen und Erlebnisse ausbauen."

Auch Mike Noonan, der Finanzvorstand des hochverschuldeten Reiseportals, bemühte sich um Zuversicht: "Unsere konsolidierte Leistung spiegelt die Stärke der kombinierten Beiträge aller Segmente wider, trotz des erwarteten Gegenwinds beim Umsatz im Quartal. Unsere operativen Fortschritte geben uns die Zuversicht, dass unsere Segmentstrategien den Grundstein für ein attraktives langfristiges Finanzprofil legen."

So reagiert die TripAdvisor-Aktie

Die Anleger zeigen sich jedoch enttäuscht und schicken die an der NASDAQ gelistete TripAdvisor-Aktie zeitweise um 12,10 Prozent auf 14,35 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at