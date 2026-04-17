TRIPLEIZE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TRIPLEIZE präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,39 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at