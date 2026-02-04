trivago Aktie
WKN DE: A2DH0T / ISIN: US89686D1054
|
04.02.2026 02:57:47
Trivago Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Trivago (TRVG) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $14.49 million, or $0.04 per share. This compares with $5.06 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.6% to $119.96 million from $94.78 million last year.
Trivago earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.49 Mln. vs. $5.06 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.01 last year. -Revenue: $119.96 Mln vs. $94.78 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu trivago
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu trivago
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.