06.11.2025 06:31:29
True präsentierte Quartalsergebnisse
True lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte True ein EPS von -0,020 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,10 Prozent auf 47,23 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,84 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
