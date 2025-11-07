TrueCar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TrueCar präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,16 Prozent auf 43,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TrueCar 46,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at