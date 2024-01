Trump greift Konkurrentin Haley in Siegesrede in New Hampshire an

CONCORD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Sieg bei der wichtigen Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire seine Konkurrentin Nikki Haley verbal attackiert. "Sie dreht eine Siegerrunde, dabei haben wir sie so deutlich geschlagen", sagte Trump am Dienstabend (Ortszeit) in Nashua über die 52-Jährige, die bei der Abstimmung auf dem zweiten Platz landete. Haley sei eine Hochstaplerin, die den Sieg für sich beanspruche. Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hatte zuvor bei einer Rede gesagt, dass sie weiter um die Kandidatur ihrer Partei kämpfen werde. "Sie wird nicht gewinnen", konterte Trump.

Haley unterlag in New Hampshire, obwohl sie dort von einer weniger radikal gesinnten Wählerschaft im konservativen Lager profitierte. Laut Prognose fuhr Trump bei der Abstimmung einen eindeutigen Sieg ein, Haley schnitt demnach aber besser ab als es Umfragen zuvor nahegelegt hatten. Für Haley ist der zweite Platz bei der Vorwahl dennoch ein Rückschlag. Um in das Rennen um die Kandidatur noch einmal richtig Schwung zu bringen, hätte sie in New Hampshire gewinnen müssen./trö/DP/zb