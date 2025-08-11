11.08.2025 18:34:38

Trump: Ich rufe nach Putin-Treffen Selenskyj und Europäer an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an./rin/DP/men

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen uneins -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich unterdessen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

