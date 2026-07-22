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22.07.2026 02:54:44
Trump Plans to Impose Tariffs on Generic Drugs
The administration has repeatedly said it will impose steep pharmaceutical tariffs but has not followed through on them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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