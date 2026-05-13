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13.05.2026 06:01:04
Trump’s Shrinking Ambitions on China
The president came into office planning harsher trade moves on China than on the rest of the world. Here’s why he’s had to scale them back.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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