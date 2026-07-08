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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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08.07.2026 21:27:20
Trump's support for Venezuela opposition head Machado wanes
Venezuelan opposition leader and Nobel Peace laureate María Corina Machado says she wants to return to her earthquake-ravaged homeland. Yet neither Venezuela's government nor the United States thinks that's a good idea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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