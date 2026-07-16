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16.07.2026 11:16:31
TSMC Adds $100 Billion to Its U.S. Spending Plan
The pledge from the Taiwanese chip-making giant brought the total commitment to its fast-growing operations in Arizona to $265 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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