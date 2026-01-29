Tuni Textile Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tuni Textile Mills stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Tuni Textile Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 446,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at