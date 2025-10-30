|
TVS Motor präsentierte Quartalsergebnisse
TVS Motor hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 16,74 INR gegenüber 11,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 140,51 Milliarden INR – ein Plus von 24,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TVS Motor 113,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 19,14 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 118,66 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
