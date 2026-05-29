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29.05.2026 06:31:29
UBM Development legte Quartalsergebnis vor
UBM Development hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UBM Development ein Ergebnis je Aktie von -1,080 EUR vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat UBM Development im vergangenen Quartal 31,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBM Development 28,5 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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