UCB Aktie
WKN DE: A14WZY / ISIN: US9034801012
|
27.03.2026 17:38:43
UCB SA Reports Long-Term Bimzelx Data In Hidradenitis Suppurativa
(RTTNews) - UCB S.A. (UCBJY) announced on Friday that it has presented new post hoc data regarding Bimzelx (bimekizumab) at the American Academy of Dermatology Annual Meeting 2026 held in Denver, which indicates sustained symptom control in patients with moderate-to-severe hidradenitis suppurativa over three years.
Results from the BE HEARD extension trial revealed that 86.1 percent of 367 patients maintained freedom from acute symptom exacerbations at scheduled evaluations up to Week 148. Among patients with a shorter duration of disease and moderate baseline severity, the response rates for HiSCR90 and HiSCR100 were recorded at 74.1 percent and 62.1 percent, respectively.
UCB emphasized that these findings advocate for earlier treatment intervention, with Chief Medical Officer Donatello Crocetta underscoring the sustained efficacy observed across various patient subgroups.
UCBJY is currently trading at $145.04 up $0.85 or 0.59 percent on the OTC Markets.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UCB SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu UCB SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
|UCB SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|124,00
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.