UDE präsentierte Quartalsergebnisse

UDE hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,03 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 TWD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent auf 1,67 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,55 TWD. Im Vorjahr waren 6,42 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,21 Milliarden TWD, während im Vorjahr 5,15 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at