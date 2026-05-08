UDE präsentierte Quartalsergebnisse

UDE präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

UDE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 TWD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UDE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at