Über 50 E-Mails im Job am Tag - Deutlicher Anstieg
BERLIN (dpa-AFX) - Die Berufstätigen in Deutschland bekommen immer mehr E-Mails. Im Durchschnitt landen jeden Tag 53 Nachrichten in den geschäftlichen Mail-Postfächern, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Bei einer vergleichbaren Studie im Jahr 2021 lag die Zahl der beruflichen E-Mails pro Tag noch bei 26, vor zwei Jahren waren es durchschnittlich 40 E-Mails am Tag.
Für die Studie hat der Bitkom 1.002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren befragt - darunter 532 berufstätige Internetnutzer. Die Studie ist repräsentativ.
Wichtigste Form der beruflichen Kommunikation
"Die E-Mail ist für viele nach wie vor die wichtigste Form der beruflichen Kommunikation. Sie ist gut etabliert, leicht zu bedienen und funktioniert zuverlässig", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Zudem basiert die E-Mail auf einer offenen Infrastruktur mit unabhängigen Anbietern und schafft keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen."
Ein Blick auf die Verteilung: Etwa jeder Siebte (14 Prozent) erhält täglich 100 oder mehr berufliche Mails. 22 Prozent bekommen täglich zwischen 50 und 100, und 46 Prozent zwischen 10 und 50 Mails. Nur 1 Prozent erhält weniger als 10 Mails am Tag./chd/DP/men
