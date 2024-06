Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Scholz: G7-Staaten wollen 50 Milliarden Dollar für Ukraine mobilisieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bestätigt, dass sich die Staats- und Regierungschefs sieben führender Industrieländer (G7) bei ihrem Gipfel auf ein Darlehen von 50 Milliarden US-Dollar an die Ukraine geeinigt haben, dessen Rückzahlung mit Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten finanziert werden soll. "Mit der Absicht der G7-Staaten, 50 Milliarden Dollar zu mobilisieren, die aus den Erträgen, den Windfall-Profits der eingefrorenen russischen Einlagen finanziert wird, ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die Ukraine in der Lage ist, in der nächsten Zeit all das zu beschaffen, was sie beschaffen muss", sagte er bei einem Statement.

WSJ-Reporter Gershkovich wegen Spionage angeklagt

Die russische Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Anklage gegen Evan Gershkovich erhoben, den seit mehr als einem Jahr in Russland inhaftierten Reporter des Wall Street Journal. Darin wird er der Spionage beschuldigt. Sein Fall wurde an ein Gericht verwiesen. Der 32-jährige Journalist, der nach Ansicht der US-Regierung zu Unrecht inhaftiert ist, wird seit dem 29. März vergangenen Jahres im Moskauer Lefortovo-Gefängnis festgehalten. Er selbst, das Wall Street Journal und die US-Regierung bestreiten die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement.

US-Erzeugerpreise weisen im Mai auf nachlassenden Preisdruck

Die US-Erzeugerpreise haben im Mai auf einen nachlassenden Inflationsdruck gedeutet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Preise auf der Produzentenebene um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,2 (Vormonat: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie stagnierten gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 2,3 (2,4) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. Juni deutlich zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 13.000 auf 242.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Melnikov wird neue Hauptgeschäftsführerin der DIHK

Helena Melnikov wird zum 1. Januar 2025 neue Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Die Vollversammlung der DIHK hat die 42-jährige promovierte Volljuristin zur Nachfolgerin von Martin Wansleben gewählt, der Ende dieses Jahres nach 23 Jahren in den Ruhestand gehen wird, wie die Kammerorganisation mitteilte. Die in der Vollversammlung vertretenen Präsidentinnen und Präsidenten der Industrie- und Handelskammern seien damit einem Vorschlag einer zehnköpfigen Findungskommission gefolgt.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Einzelhandelsumsatz Apr +0,9% gg Vm; +2,2% gg Vj

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)