ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Scholz, Macron und Starmer warnen Iran vor Angriff

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer den Iran und seine Verbündeten vor einem Angriff auf Israel gewarnt. "Wir sind tief besorgt über die zunehmenden Spannungen in der Region und uns einig in unserem Engagement für Deeskalation und regionale Stabilität", erklärten sie. "In diesem Zusammenhang, und insbesondere, appellieren wir an Iran und seine Verbündeten, von Angriffen abzusehen, die die regionalen Spannungen weiter verschärfen und die Möglichkeit einer Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln gefährden würden."

KANADA

Kanada Juli Erwerbsquote 65,0% (Juni: 65,3%)

Kanada Juli Erwerbsfähige -11.300 gg Juni

Kanada Juli Stundenlöhne +5,2% gg Vorjahr

Kanada Juli Beschäftigte PROGNOSE: +25.000

Kanada Juli Beschäftigte -2.800 gg Juni

Kanada Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5%

Kanada Juli Arbeitslosenquote 6,4% (Juni: 6,4%)

MEXIKO

Mexiko Industrieproduktion Juni +0,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Juni -0,7% (PROG: +0,3%) gg Vj

BRASILIEN

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juli +4,50% (Juni: +4,23%)

Brasilien Verbraucherpreise Juli +0,38% (Juni: +0,21%)

