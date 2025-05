Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ISM-Index für US-Dienstleister steigt im April

Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im April beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,6 (Vormonat: 50,8). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 50,4 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 52,3 (Vormonat: 50,4), jener für die Beschäftigung legte zu auf 49,0 (Vormonat: 46,2). Der Index für die Produktion gab nach auf 53,7 (Vormonat: 55,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 65,1 (Vormonat: 60,9) auswies.

S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im April

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April deutlich gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex PMI schwächte sich auf 50,8 von 54,4 Punkten ab. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 vorhergesagt. Vorläufig war für April ein Wert von 51,4 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im April verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,6 von 53,5 Punkten im Vormonat.

EZB richtet Interaktionsplattform für digitalen Euro ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Interaktionsplattform eingerichtet, auf der sie im Rahmen des Projekts "Digitaler Euro" mit privaten Akteuren aus Europa zusammenarbeiten wird. Wie die EZB mitteilte, haben sich nahezu 70 Marktteilnehmer - darunter Händler, Fintech -Unternehmen, Start-ups, Banken und andere Zahlungsdienstleister - angemeldet, um gemeinsam mit der EZB die Zahlungsfunktionalitäten und Anwendungsfälle des digitalen Euro zu untersuchen. Nach einer im Oktober 2024 veröffentlichten Interessenbekundung erhielt die EZB über 100 Bewerbungen von rund 70 Teilnehmern, die sich einem oder beiden der Arbeitsstränge "Pioniere" und "Visionäre" anschlossen.

Reformen erhöhen deutsches Wachstumspotenzial

Die von der schwarz-roten Koalition angekündigten angebotsseitigen Reformen verbessern nach Aussage von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding die Wachstumsaussichten Deutschlands. "Wir erwarten, dass die Reformen das langfristige jährliche Wachstumspotenzial des deutschen realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) über die derzeitigen 0,4 Prozent anheben werden. Ob sich das Trendwachstum tatsächlich auf 0,8 Prozent verdoppeln wird, wie wir uns unmittelbar nach der Wahl erhofft hatten, bleibt jedoch eine offene Frage", schreibt er in einem Kommentar.

May 05, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)