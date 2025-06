Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Iran greift Israel offenbar mit Drohen an

Das israelische Militär gab am Freitag bekannt, dass es Raketen aus dem Iran entdeckt hat und daran arbeite, diese abzufangen. Den Bewohnern wurde gesagt, sie sollten Schutzräume aufsuchen und diese nicht ohne offizielle Entwarnung verlassen. Es scheint ein weiterer iranischer Vergeltungsangriff zu sein, nach einem Tag mit israelischen Luftangriffen auf nukleare Einrichtungen und führende Militärs. Der Iran hatte zuvor 100 Drohnen auf Israel abgefeuert, die abgeschossen wurden.

US-Ölbohraktivität gesunken

Die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen ist in der laufenden Woche gesunken. Die für die Aktivität der US-Ölförderbranche wichtige Kennziffer ging um drei auf 439 zurück, wie der Ölfelddienstleister Baker Hughes mitteilte. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen Anlagen lag damit um 49 unter dem Vorjahreswert.

Walmart und Amazon erwägen die Ausgabe eigener Stablecoins - Kreise

Einige der größten US-Handelskonzerne prüfen, wie sie Stablecoins ausgeben oder verwenden können. Dadurch könnten sie die großen Mengen an Bargeld - und Kartentransaktionen, die sie abwickeln, aus dem traditionellen Finanzsystem herausnehmen und Milliarden von Dollar an Gebühren sparen. Walmart, Amazon.com und andere multinationale Konzerne haben kürzlich untersucht, ob sie ihre eigenen Stablecoins in den USA ausgeben können, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Expedia Group und andere große Unternehmen wie Fluggesellschaften haben ebenfalls mögliche Bemühungen zur Ausgabe von Stablecoins diskutiert, sagten einige der Personen.

Stimmung der US-Verbraucher im Juni stärker verbessert als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 60,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Mai lag er bei 52,2. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 58,4 (Vormonat: 47,9), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 63,7 (58,9) angegeben.

Kanada 1Q Kapazitätsauslastung 80,1%; +0,4 Pkt gg 4Q

