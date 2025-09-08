08.09.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB und PBoC verlängern Devisen-Swap-Vereinbarung

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die People's Bank of China (PBoC) haben ihre Devisen-Swap-Vereinbarung um weitere drei Jahre verlängert. Wie die EZB mitteilte, soll mit der Vereinbarung einer "plötzlichen und vorübergehenden" Verknappung von Renminbi bei europäischen Banken vorgebeugt werden. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 350 Milliarden Yuan beziehungsweise 45 Milliarden Euro. "Vereinbarungen zur Bereitstellung von Liquidität tragen zur globalen Finanzstabilität bei", teilte die EZB mit. Die Vereinbarung mit der PBoC stehe im Einklang mit dem hohen Volumen des bilateralen Handels und der Investitionen zwischen dem Euroraum und China.

+++ Konjunkturdaten

US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Juli revidiert auf 107,13 von 107,55

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

