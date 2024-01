Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatsschuldenquote im Euroraum sinkt auf 89,9 Prozent

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal 2023 gesunken. Der öffentliche Schuldenberg sank gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 89,9 von 90,3 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenstand indessen auf 12,716 von 12,606 Billionen Euro. In der EU-27 sank die Staatsschuldenquote auf 82,6 von 83,0 Prozent entsprechend 13,784 nach 13,677 Billionen Euro.

Scholz verspricht Bauern Bürokratieabbau und behutsame Veränderungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Besuch der Grünen Woche in Berlin die Bedeutung der Landwirtschaft für Deutschland hervorgehoben und den Bauern pragmatische Verbesserungen für ihre Arbeit in Aussicht gestellt. Dazu zählte er besonders auch einen Abbau an Bürokratie. Insgesamt seien für die Landwirtschaft behutsame Veränderungen nötig. "Wir in der Bundesregierung haben uns ganz fest vorgenommen, dass wir ganz konkret auch im Gespräch mit der bäuerlichen Landwirtschaft darüber diskutieren, was wir an pragmatischen Dingen unternehmen können, um die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Unternehmen zu erleichtern und ihnen eine gute ökonomische Zukunft zu ermöglichen", sagte Scholz.

Mittelstand bewertet Arbeit der Ampel mit "ungenügend"

Die mittelständischen Unternehmer stellen der Regierung ein katastrophales Zeugnis aus. In der alljährlichen Jahresumfrage 2023 des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) bewerten 44,84 Prozent der befragten Unternehmer die Regierungsarbeit mit "ungenügend", wie der Verband mitteilte. 27,17 Prozent gaben der Ampel demnach ein "mangelhaft", 12,05 Prozent ein "ausreichend". Ginge es nach dem deutschen Mittelstand, wäre die Kanzlerpartei SPD nach der nächsten Wahl nicht mehr im Bundestag vertreten. Auf die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?" entschieden sich nur 3,23 Prozent der befragten Mittelständler für die Partei von Olaf Scholz.

Bitkom: Unternehmen erkennen in Künstlicher Intelligenz Chance für das Klima

Eine große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sieht in der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Chance für das Klima. KI benötigt zwar viel Rechenpower - doch laut einer Umfrage für den Digitalverband glauben 79 der Unternehmen, dass KI auch Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels liefern und die Menschheit bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen kann. Jedes fünfte Unternehmen sieht in der Technologie allerdings ein entsprechendes Risiko.

Mützenich fordert völlig neues Kindergeld

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich hat im Streit mit der FDP über eine mögliche Erhöhung des Kinderfreibetrags ein völlig neues Kindergeld ins Gespräch gebracht. "Damit zukünftig weitere Debatten über die ungleichen Leistungen für Kinder gar nicht mehr aufkommen, sollten wir den Kinderfreibetrag durch ein neues Kindergeld ersetzen", sagte Mützenich der Rheinischen Post. "Warum der Finanzminister wenige Tage nach der Entscheidung über den Haushalt 2024 mit einer Erhöhung des Kinderfreibetrags um die Ecke kommt, ist mir unbegreiflich", sagte Mützenich weiter.

EU dringt auf Zwei-Staaten-Lösung in Nahost

Im Gazakrieg hat die Europäische Union Israel erneut zu einer Zwei-Staaten-Lösung gedrängt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte bei einem Außenministertreffen in Brüssel, Israel könne Frieden "nicht nur mit militärische Mitteln" erreichen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt einen eigenständigen Palästinenserstaat ab. Die belgische Außenministerin Hadja Lahbib, deren Land in diesem Halbjahr den EU-Ratsvorsitz hat, rief zu einem "sofortigen Waffenstillstand" auf. Das hatte am Donnerstag auch das Europaparlament in einer nicht bindenden Resolution gefordert - allerdings unter Auflagen.

Weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria in Kamerun gestartet

In Kamerun hat die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria begonnen. Als einer der ersten erhielt laut dem Bericht von AFP-Korrespondenten in einem kleinen Krankenhaus in der Stadt Soa ein sechs Monate altes Baby die Spritze gegen die Tropenkrankheit. Krankenschwestern sangen dazu und feierten den Beginn der Impfkampagne in ihrem Land.

