Ifo-Institut: Geschäftsklima im Einzelhandel verbessert sich leicht

Das Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts im Mai leicht verbessert, bleibt aber insgesamt negativ. Der Indikator stieg angesichts etwas besserer Erwartungen auf minus 13,3 Punkte, nach minus 14,5 Punkten im April. Der Ausblick der Einzelhändler bleibt nach Angaben des Münchner Instituts aber noch pessimistisch. Der Indikator zur Beurteilung der aktuellen Geschäftslage blieb unverändert bei minus 2,1 Punkten.

Abfallaufkommen in Deutschland weiter rückläufig

Das Abfallaufkommen in Deutschland ist seit dem Jahr 2018 rückläufig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der Umwelt am 5. Juni mitteilte, wurden im Jahr 2022 nach vorläufigen Ergebnissen 399,1 Millionen Tonnen Abfälle in Deutschland entsorgt. Das waren 3,0 Prozent oder 12,4 Millionen Tonnen Abfälle weniger als im Vorjahr. Damit nahm das jährliche Abfallaufkommen seit dem Höchststand von 417,2 Millionen Tonnen im Jahr 2018 kontinuierlich ab und unterschritt im Jahr 2022 erstmals seit 2013 die Marke von 400 Millionen Tonnen.

Fed-Notenbanker: Zinsen für "längere Zeit" auf aktuellem Niveau

Ein hochrangiger US-Währungshüter hat dazu aufgerufen, das aktuelle Niveau der Leitzinsen für eine "längere" Zeit beizubehalten. Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis-Fed, sagte in einem Podcast der Financial Times, eine Senkung der Zinsen, bevor die Inflation unter Kontrolle sei, würde die Grundlagen des US-Wohlstands gefährden. Er sagte zudem, dass die Amerikaner eine Inflation aus tiefstem Herzen verabscheuten und daher eine Rezession einem Preisanstieg vorziehen würden.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Mai gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,7 (April: 51,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Mai auf 49,5 (Vormonat: 50,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

Südafrikas ANC verliert nach amtlichen Endergebnis absolute Mehrheit

Nun ist es amtlich: Die südafrikanische Regierungspartei African National Congress (ANC) hat nach 30 Jahren die absolute Mehrheit verloren. Sie erhielt laut dem Endergebnis der Wahlen vom Mittwoch 40 Prozent der Stimmen. 2019 hatte sie noch 57,5 Prozent der Stimmen erhalten. Präsident Cyril Ramaphosa muss nun eine Koalitionsregierung auf die Beine stellen. "Die Menschen erwarten von ihren Anführern, dass sie eine gemeinsame Basis finden", sagte Ramaphosa am Sonntag.

Japan/Kfz-Absatz Mai -2,4% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Mai +1,93% gg Vorjahr (Apr: +1,82%)

