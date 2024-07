Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Baugenehmigungen für Wohnungen weiter auf Talfahrt

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist weiter im Abwärtstrend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde im Mai der Bau von 17.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 24,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Mai 2022 sank die Zahl der Baugenehmigungen sogar um 43,9 Prozent. Von Januar bis Mai dieses Jahres wurden 89.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 21,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Ifo-Institut: Mehr Unternehmen nutzen KI

Die deutsche Wirtschaft setzt nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung stärker auf Künstliche Intelligenz (KI). Gegenwärtig nutzen demnach 27 Prozent der Unternehmen KI. Im Vorjahr waren es noch 13,3 Prozent, wie das Institut mitteilte. Für rund jedes fünfte Unternehmen sei KI gegenwärtig hingegen kein Thema. 17,5 Prozent planten, KI in den kommenden Monaten einzusetzen. "Die Entwicklung wird sich vermutlich noch beschleunigen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Firmen erwarten, dass der Einsatz von KI ihre Produktivität um mehr als 10 Prozent erhöht."

Japanische Exporte steigen im Juni, aber die Aussichten sind getrübt

Die japanischen Exporte sind im Juni vor allem dank der Nachfrage nach Halbleitern weiter gestiegen, aber die Aussichten scheinen durch die Unsicherheit über die Weltwirtschaft getrübt. Die Exporte stiegen im Juni um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, gestützt von einer soliden Nachfrage nach Maschinen für die Chipherstellung, Nichteisenmetallen und Kunststoffen, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Finanzministeriums hervorgeht.

US-Notenbank sieht weiterhin nur mäßig steigende Preise

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank in den meisten Distrikten leicht bis moderat ausgeweitet. Während sieben Distrikte einen gewissen Anstieg der Aktivität meldeten, verzeichneten fünf und damit drei mehr als im vorangegangenen Berichtszeitraum eine stagnierende oder rückläufige Wirtschaftstätigkeit, wie die Federal Reserve in ihrem Konjunkturbericht Beige Book schreibt. Die Löhne stiegen in den meisten Distrikten weiterhin in bescheidenem bis mäßigem Tempo.

Biden positiv auf Covid-19 getestet - Wahlkampfreise unterbrochen

US-Präsident Joe Biden ist im Laufe einer zweitägigen Wahlkampfreise durch den umkämpften Bundesstaat Nevada positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 81-Jährige, dessen Gesundheit nach sprachlichen Aussetzern in einem Fernsehduell mit seinem Herausforderer Donald Trump unter genauer Beobachtung steht, werde sich jetzt in Delaware isolieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre.

Schweiz Juni Handelsbilanz Überschuss 4,900 Mrd CHF

Schweiz Juni Exporte 23,169 Mrd CHF

Schweiz Juni Importe 18,269 Mrd CHF

