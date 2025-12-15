People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
15.12.2025 17:53:33
UK mortgage shake-up: people on variable incomes could have more payment flexibility
Some potential first-time buyer groups ‘could be better served’, regulator says in reviewFreelancers and gig economy workers could enjoy more flexibility over how and when they pay their mortgage under plans designed to help more people get on the property ladder.A shake-up of the rules so people whose income is “variable or irregular” could be freed up from having to make monthly mortgage payments is one of a number of changes being considered by the Financial Conduct Authority (FCA) that could make it easier for millions of “underserved” UK consumers to get a home loan. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
