FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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09.09.2026 11:27:28
UK rules out cyberattack after major flight disruptions
Airports across the UK continue to face delays and cancellations after a flight processing system failure. The UK's transport secretary has summoned the CEO of National Air Traffic Services (NATS) for an explanation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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