Ukraine-Krieg: Trump will mit Erdogan zusammenarbeiten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammenarbeiten, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Er habe gerade "ein sehr gutes und produktives Telefongespräch" mit Erdogan gehabt, teilte Trump am Vormittag (Ortszeit) auf der Online-Plattform Truth Social mit. Dabei ging es seinen Angaben zufolge unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch um die Situation in Syrien und im Gazastreifen.

"Auf jeden Fall freue ich mich darauf, mit Präsident Erdogan daran zu arbeiten, den lächerlichen, aber tödlichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden", schrieb Trump - und schob in Großbuchstaben ein "Jetzt!" nach. Erdogan habe ihn in die Türkei eingeladen, teilte der US-Präsident mit, ohne dabei ein konkretes Datum für den Besuch zu nennen. Zudem werde der türkische Präsident auch in die US-Hauptstadt Washington kommen. Trump bezeichnete seine Beziehung zu Erdogan während seiner ersten Amtszeit als "exzellent".

Der US-Präsident will den russischen Angriffskrieg beenden, gegen den sich die Ukraine seit mehr als drei Jahren wehrt. Sein Außenminister Marco Rubio hatte zuletzt auf einen baldigen Durchbruch gedrängt. Andernfalls müsse Trump entscheiden, wie lange die USA noch eine Vermittlerrolle übernehmen wollten. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. Erdogan hatte die Türkei in der Vergangenheit als "idealen" Ort für mögliche Friedensverhandlungen bezeichnet./fsp/DP/jha