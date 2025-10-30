Ultra Clean legte Quartalsergebnis vor

Ultra Clean gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Ultra Clean hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at