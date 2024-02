Under Armour: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Under Armour gab am 08.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,190 USD gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,05 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,107 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,50 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at