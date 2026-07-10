|
10.07.2026 15:28:38
Ungarn tritt nach Regierungswechsel EU-Staatsanwaltschaft bei
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Abwahl von Viktor Orban ist Ungarn unter seiner neuen Regierung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) beigetreten. Der Schritt zeige das erneute Bekenntnis des Landes zu einer Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit, die den Antrag auf den Beitritt bestätigte.
"Dies ist ein willkommener Schritt im Kampf gegen Betrug und Korruption", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die ungarische Bevölkerung werde nun über eine Schutzvorkehrung verfügen, um sicherzustellen, dass die EU-Mittel in ihrem Interesse eingesetzt würden. Der Beitritt zur EUStA gehört zu den Reformen, die Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar ankündigte.
Darüber hinaus müssen der Mitteilung zufolge nun auch alle Länder, die neue Mitglieder der EU werden möchten, der Behörde beitreten.
Die EUStA (auf Englisch: Eppo) verfolgt Delikte, die die finanziellen Interessen der EU betreffen - wie etwa den Missbrauch von Fördergeldern, Geldwäsche, Mehrwertsteuerbetrug oder Korruption./mib/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.