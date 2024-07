Unifiedpost Group announces the strategic decision to enhance the Board composition and the resignation of AS Partners BV, represented by Stefan Yee, from his role as Chairman of the Board

Press Release - Inside Information

La Hulpe, Belgium – 8 July 2024, 7:00 am. CET – Inside Information - A selection procedure has been launched to strengthen the Board composition that aligns with evolving good governance standards and the company’s strategic goals as an international public company. Stefan Yee, representing AS Partners BV, announces his resignation as Chairman of the Board of Directors of Unifiedpost Group.

Stefan Yee, representing AS Partners BV, has voluntarily decided to step down as Chairman of the Board of Directors after serving nearly 10 years since 2014. He will continue in his role as resigning Chairman, until a replacement has been selected and approved. Stefan Yee made this decision solely in the interest of the company in order to facilitate the transition towards a new governance structure. Stefan confirms that, as before, he will continue to support the company as CEO of PE Group NV, one of the reference shareholders of Unifiedpost Group.

The Board of Directors has formed a search committee, and engaged an executive search firm to conduct a comprehensive search for additional Board members to strengthen the Board and align it with evolving good corporate governance standards and its strategic goals as an international public company. An update on the search and selection of new Board members, as well as the appointment of the new Chairman, will be announced when the procedure is completed, which is expected before the end of Q3.

Commenting on Stefan Yee’s resignation as Chairman of the Board of Directors, Hans Leybaert, CEO and founder of Unifiedpost Group, stated: "The Board and in particular myself would like to express our sincere gratitude for Stefan’s exceptional commitment and involvement for the benefit of Unifiedpost Group. His role, experience and contribution to the development of a public company and the international growth and expansion of the company were instrumental. This decision is in the interest of the continuity of the company shows courage and earns respect. And although we regret this outcome, this transition also presents an excellent opportunity to further strengthen our Board with additional expertise that aligns with our strategic goals as an international public company."

About Unifiedpost Group

Unifiedpost is a leading cloud-based platform for SME business services built on "Documents”, "Identity” and "Payments”. Unifiedpost operates and develops a 100% cloud-based platform for administrative and financial services that allows real-time and seamless connections between Unifiedpost’s customers, their suppliers, their customers, and other parties along the financial value chain. With its one-stop-shop solutions, Unifiedpost’s mission is to make administrative and financial processes simple and smart for its customers. For more information about Unifiedpost Group and its offerings, please visit our website: Unifiedpost Group | Global leaders in digital solutions

Noteworthy facts and figures:

Established in 2001, with a proven track record

2023 group revenue €191 million

1.200+ employees

Offices in 33 countries

Diverse portfolio of clients across a wide variety of industries (banking, leasing, utilities, media, telecommunications, travel, social security service providers, public organisations, etc.) ranging from large internationals to SMEs

Unifiedpost Payments, a fully owned subsidiary, is recognised as a payment institution by the National Bank of Belgium

Certified Swift partner

International M&A track record

Listed on the regulated market of Euronext Brussels, symbol: UPG

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future expectations, opinions, and other forward-looking statements in relation to the expected future performance of Unifiedpost Group and the markets in which it is active. Such forward-looking statements are based on management's current views and assumptions regarding future events. By nature, they involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that appear justified at the time at which they are made but may not turn out to be accurate. Actual results, performance or events may, therefore, differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. Except as required by applicable law, Unifiedpost Group does not undertake any obligation to update, clarify or correct any forward-looking statements contained in this press release in light of new information, future events or otherwise and disclaims any liability in respect hereto. The reader is cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.

Unifiedpost Group annonce la décision stratégique de renforcer la composition du Conseil d'Administration et la démission de AS Partners BV, représenté par Stefan Yee, de son rôle de Président du Conseil d'Administration.

La Hulpe, Belgium – 8 July 2024, 7:00 am. CET – Information privilégiée - Une procédure de sélection est lancée afin de renforcer la composition du conseil d'administration en accord avec les normes de bonne gouvernance et les objectifs stratégiques de l'entreprise en tant que société internationale cotée en bourse. Stefan Yee, représentant d'AS Partners BV, annonce sa démission en tant que président du conseil d'administration de Unifiedpost Group SA.

Stefan Yee, représentant d'AS Partners BV, a volontairement décidé de quitter son poste de président du conseil d'administration après avoir exercé ses fonctions pendant près de 10 ans depuis 2014. Il continuera à assumer son rôle de président démissionnaire jusqu'à ce qu'un remplaçant soit sélectionné et approuvé. Stefan Yee a pris cette décision uniquement dans l'intérêt de l'entreprise afin de faciliter la transition vers une nouvelle structure de gouvernance. Stefan confirme que, comme auparavant, il continuera à soutenir l'entreprise en tant que CEO de PE Group NV, l'un des actionnaires de référence du Groupe Unifiedpost.

Le Conseil d'administration a formé un comité de recherche et a engagé un cabinet de recherche de cadres pour mener une recherche complète de membres supplémentaires du Conseil d'administration afin de renforcer le Conseil qui s'aligne sur les normes de bonne gouvernance d'entreprise en évolution et sur ses objectifs stratégiques en tant que société publique internationale. Une mise à jour sur la recherche et la sélection des nouveaux membres du conseil d'administration, ainsi que sur la nomination du nouveau président, sera annoncée lorsque la procédure sera achevée, ce qui devrait être le cas avant la fin du troisième trimestre.

Commentant la démission de Stefan Yee en tant que président du conseil d'administration, Hans Leybaert, CEO et fondateur du groupe Unifiedpost, a déclaré : " Le Conseil d'administration et en particulier moi-même souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour l'engagement et l'implication exceptionnels de Stefan au profit du groupe Unifiedpost. Son rôle, son expérience et sa contribution au développement en tant que société publique et à la croissance et l'expansion internationales de l'entreprise ont été déterminants. Cette décision dans l'intérêt de la continuité de l'entreprise fait preuve de courage et mérite le respect. Bien que nous regrettions cette issue, cette transition représente également une excellente opportunité de renforcer notre conseil d'administration avec une expertise supplémentaire qui s'aligne sur nos objectifs stratégiques en tant qu'entreprise publique internationale."

À propos de Unifiedpost

Unifiedpost est une plateforme cloud leader pour les services aux entreprises PME basée sur les "Documents", "l'Identité" et "les Paiements". Unifiedpost exploite et développe une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services administratifs et financiers qui permet des connexions en temps réel et transparentes entre les clients de Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients et d'autres parties le long de la chaîne de valeur financière. Avec ses solutions tout-en-un, la mission de Unifiedpost est de rendre les processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients.

Faits et chiffres remarquables :

Fondé en 2001, avec un bilan prouvé

Chiffre d'affaires 2023: 191 millions d'euros

Plus de 1.200 employés

Portefeuille diversifié de clients dans une grande variété d'industries (banque, leasing, services publics, médias, télécommunications, voyages, prestataires de services de sécurité sociale, organisations publiques, etc.) allant des grandes multinationales aux PME

Unifiedpost Payments, une filiale à part entière, est reconnue en tant qu'institution de paiement par la Banque nationale de Belgique

Partenaire Swift certifié

Historique international en matière de fusions et acquisitions

Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, symbole: UPG

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : les déclarations contenues dans le présent document peuvent inclure des perspectives, des déclarations d’attentes futures, des opinions et d’autres déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues de Unifiedpost Group et des marchés sur lesquels il est actif. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations et hypothèses actuelles de la Direction concernant les événements futurs. Par leur nature, elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui semblent justifiés au moment de leur rédaction, mais qui peuvent se révéler inexacts. Les résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives.

Sous réserve des lois en vigueur, Unifiedpost Group n’assume aucune obligation de mettre à jour, clarifier ou corriger les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, et décline toute responsabilité à cet égard. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

