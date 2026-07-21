Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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21.07.2026 18:58:53
Union plans rail strikes over train safety concerns
RMT says it has been in dispute with the rail operator since April, following the rollout of the 810 fleet.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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