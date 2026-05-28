Unique Organics legte Quartalsergebnis vor

Unique Organics hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Unique Organics 365,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 17,71 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 28,83 Prozent auf 1,49 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,06 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at