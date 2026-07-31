United Microelectronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Microelectronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,39 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,710 TWD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68,73 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Microelectronics einen Umsatz von 58,76 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at