17.04.2026 06:31:29

Unity Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unity Bancorp hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,13 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Unity Bancorp im vergangenen Quartal 48,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unity Bancorp 42,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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