UR-Energy Aktie
WKN DE: A0HMUF / ISIN: CA91688R1082
|
13.10.2025 13:18:34
Ur-Energy Appoints Matthew Gili As CEO
(RTTNews) - Ur-Energy Inc. (URE.TO), a uranium miner, said on Monday that it has appointed its President, Matthew D. Gili, as Chief Executive Officer with effect from December 13 to succeed retiring John W. Cash.
Cash, who will retire on December 12, will continue to serve as Chairman of Ur-Energy.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UR-Energy IncShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu UR-Energy IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UR-Energy IncShs
|1,67
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt zum Wochenstart zu -- DAX auf Erholungskurs -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen sind auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. In Fernost ging es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.