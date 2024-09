US Global Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

US Global Investors hat am 10.09.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 2,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Global Investors 3,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 USD. Im Vorjahr waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 32,60 Prozent auf 10,98 Millionen USD. Im Vorjahr hatte US Global Investors 16,29 Millionen USD umgesetzt.

