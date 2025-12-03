03.12.2025 14:38:40

US-Importpreise bleiben im September stabil

DOW JONES--Die US-Importpreise haben sich im September stabil entwickelt. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Einfuhrpreise gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Den weiteren Angaben zufolge erhöhten sich die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl um 0,2 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Minus von 1,5 Prozent gemeldet. Auf Jahressicht lagen die Importpreise um 0,3 Prozent höher.

Die Exportpreise verzeichneten den weiteren Angaben zufolge im September eine Stagnation gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht wurde ein Plus von 3,8 Prozent verzeichnet. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:38 ET (13:38 GMT)

