|
15.01.2026 14:53:40
US-Importpreise steigen moderat - Datenlücke nach Shutdown
DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Zweimonatszeitraum von September bis November um 0,4 Prozent gestiegen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, lag das Preisniveau für Importgüter damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent höher. Auch bei den US-Exportpreisen war eine Steigerung zu verzeichnen, die Preise erhöhten sich zwischen September und November um 0,5 Prozent.
Das BLS konnte aufgrund der Haushaltssperre für den Monat Oktober keine Umfragedaten erheben. In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 12. November waren die US-Bundesbehörden entweder komplett geschlossen oder arbeiteten nur mit einer stark reduzierten Personalbesetzung.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.