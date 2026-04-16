US-Industrieproduktion im März gesunken

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im März die Produktion heruntergefahren. Sie verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Produktion prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 75,7 Prozent von 76,1 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 76,3 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 76,1 (vorläufig: 76,3) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangenen Monat um 0,7 (vorläufig: +0,2) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im März 0,7 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsrückgang von 0,2 Prozent verzeichnet nach einem Anstieg von 0,3 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 0,6 Prozent.

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April 16, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)