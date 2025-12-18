|Konjunkturdaten
|
18.12.2025 14:40:44
US-Inflation nimmt im November ab
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 2,6 (September: 3,0) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet. Die Daten für den Oktober fehlten ebenfalls.
Trotz der Lücken geben die Daten für November der Wall Street und der Federal Reserve einen Einblick in die Inflationstrends zum Jahresende. Die Zölle haben nicht zu den von Kritikern vorhergesagten Preissprüngen geführt, aber die Inflationsrate stieg im September auf 3,0 Prozent.
Damit lag die Inflation deutlich über dem Ziel von 2,0 Prozent der Fed. Die große Frage war, ob die Preise weiter steigen werden - oder ob sie, wie viele Fed-Vertreter und Ökonomen erwarten, wieder zurückgehen werden.
Von Andreas Plecko
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.