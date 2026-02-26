26.02.2026 06:09:38

US-Kampfpilot festgenommen: Chinesische Piloten trainiert?

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Justiz wirft einem erfahrenen früheren Kampfpiloten vor, ohne Genehmigung Piloten des chinesischen Militärs trainiert zu haben. Der 65-jährige Gerald B., der in den USA unter anderem Piloten für den Einsatz des modernen Tarnkappen-Kampfflugzeugs F-35 trainierte, sei im Bundesstaat Indiana festgenommen worden, teilte das Justizministerium mit.

Der Elite-Kampfpilot habe gegen Bestimmungen der Waffenexportkontrolle verstoßen, denen zufolge eine Genehmigung des US-Außenministeriums für Schulungen von Angehörigen ausländischer Streitkräfte nötig ist, hieß es.

Der Beschuldigte habe jahrzehntelang Erfahrung als Pilot von US-Militärflugzeugen gesammelt und "mutmaßlich sein Land betrogen, indem er chinesische Piloten darin ausbildete, gegen jene zu kämpfen, die zu beschützen er geschworen hat", erklärte das Justizministerium. Feinde der USA zu trainieren, stelle "eine bedeutende Bedrohung der nationalen Sicherheit" dar.

Der langjährige Soldat sei 1996 aus dem Dienst des US-Militärs ausgeschieden. Im Laufe seiner Karriere bei der Luftwaffe habe er unter anderem Einheiten kommandiert, die für Trägersysteme von Atomwaffen verantwortlich gewesen seien. Zudem habe er Piloten des US-Militärs geschult. Als Zivilist habe er unter anderem Frachtmaschinen geflogen und für US-Rüstungsunternehmen Piloten trainiert.

Der Beschuldigte soll heute in Indiana dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Ministerium veröffentlichte die Anklage zunächst nicht, daher war unklar, welche Strafe ihm maximal drohen könnte./jbz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
03:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen