14.07.2026 15:01:43

US-Realeinkommen steigen im Juni

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Mai ein Rückgang um 0,2 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Juni saison- und inflationsbereinigt 388,21 US-Dollar nach 385,23 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)

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