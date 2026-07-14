US-Realeinkommen steigen im Juni

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Mai ein Rückgang um 0,2 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Juni saison- und inflationsbereinigt 388,21 US-Dollar nach 385,23 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

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July 14, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)