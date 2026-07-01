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01.07.2026 17:17:39
US-Rohöllagerbestände gesunken
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 26. Juni verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,775 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,088 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,333 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,064 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 11:17 ET (15:17 GMT)
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