US-ZOLL-BLOG/US-Finanzminister: Verhandlungsfortschritte mit Südkorea

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

US-Finanzminister: Verhandlungsfortschritte mit Südkorea

Laut US-Finanzminister Scott Bessent haben die USA und Südkorea heute bilaterale Handelsgespräche geführt und könnten möglicherweise bereits nächste Woche eine „Verständigungsvereinbarung" erzielen. "Wir kommen vielleicht schneller voran, als ich gedacht habe", sagte Bessent. Die Südkoreaner seien "früh gekommen, sie kamen mit ihrem besten Team, und wir werden sehen, ob sie das durchziehen."

Trump: Wir sprechen mit China

Die USA sprechen nach Angaben von Präsident Donald Trump mit China. Er widersprach Aussagen des chinesischen Außenministeriums. "Sie hatten heute Morgen ein Treffen", sagte Trump am Donnerstag. Auf die Frage, wen er mit "sie" meint, sagte er. "Es kommt nicht drauf an wen 'sie' meint. Wir könnten es später sagen. Sie hatten Treffen heute Morgen. Und wir treffen uns mit China." Peking hatte die Aussagen der USA, dass es Handelsgespräche gebe, als "Fake News" bezeichnet.

Trump: Kanadische Autozölle könnten "irgendwann" erhöht werden

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten zurzeit nicht die Absicht, die 25-prozentigen Zölle auf in Kanada hergestellte Autos und Autoteile zu erhöhen. Allerdings schloss er diesen Schritt für die Zukunft nicht aus. "Nein, wir ziehen es zurzeit nicht in Erwägung, aber irgendwann könnten sie erhöht werden", sagte Trump im Oval Office zu Reportern, als er nach den Abgaben gefragt wurde. "Denn wir wollen ja nicht, dass Kanada Autos für uns herstellt."

Japans Finanzminister äußert Besorgnis über US-Zölle

Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato hat nach eigener Aussage bei den G7- und G20-Treffen in Washington seine Sorge über die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Wirtschaft und die Märkte zum Ausdruck gebracht. "Ich habe [auf dem G-20-Treffen] darauf hingewiesen, dass die US-Zölle, die Vergeltungsmaßnahmen einiger Länder und die dadurch ausgelösten Unsicherheiten die Finanzmärkte , einschließlich der Devisenkurse, destabilisieren und sich negativ auf die Realwirtschaft auswirken", sagte Kato am Mittwochabend. Er werde eine enge Koordinierung zwischen den USA und Japan erörtern, wenn er am Donnerstag mit dem US-Finanzminister Scott Bessent zusammentrifft. Devisenkurse sollten vom Markt bestimmt werden, und übermäßige Währungsbewegungen würden der Wirtschaft und der Finanzstabilität schaden.

