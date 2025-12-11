|
11.12.2025 14:52:38
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet deutlich
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unerwartet deutlich verschlechtert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche um 44.000 auf 236.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.
Dies ist der stärkste Anstieg seit März 2020 - zu Beginn der Corona-Pandemie. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 220.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 1.000 auf 192.000 nach oben revidiert. Dies war der niedrigste Stand seit über drei Jahren gewesen.
Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./jsl/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.