USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unerwartet deutlich verschlechtert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche um 44.000 auf 236.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Dies ist der stärkste Anstieg seit März 2020 - zu Beginn der Corona-Pandemie. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 220.000 Anträge erwartet. Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde um 1.000 auf 192.000 nach oben revidiert. Dies war der niedrigste Stand seit über drei Jahren gewesen.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./jsl/nas